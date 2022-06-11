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Jandarmadan kaçamadı

Aydın'da jandarmanın dur ihtarına uymayan ve 6 kilometre kaçabilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.Yaralanan sürücü Fuat A., ve yolcu konumunda ki Funda A., ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

IHA11 Haziran 2022 Cumartesi 09:16 - Güncelleme:
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Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı'da Jandarmanın dur ihtarına uymayan ve 6 kilometre kaçabilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı.

Olay, Davutlar Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fuat A., idaresindeki 09 ABB 318 plakalı otomobil, Güzelçamlı'da Jandarma kontrol noktasında dur ihtarına uymayarak kaçtı. Yaklaşık 10 kilometre kovalamaca sonucu Davutlar Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarparak durabildi. Yaralanan sürücü Fuat A., ve yolcu konumunda ki Funda A., ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün alkollü olduğu ileri sürüldü. Otomobil çekici yardımı ile yediemin otoparkına çektirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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