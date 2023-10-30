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  • Jandarmadan 'mercek' operasyonu! 67 kişiden 18'i tutuklandı
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Jandarmadan 'mercek' operasyonu! 67 kişiden 18'i tutuklandı

Amasya'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan-JASAT Mercek operasyonu kapsamında yakalanan 67 kişiden 18'i tutuklandı.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 13:36 - Güncelleme:
Jandarmadan 'mercek' operasyonu! 67 kişiden 18'i tutuklandı
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İl Jandarma Komutanlığı, ilçe jandarma komutanlıkları, Jandarma Suç Araştırma Timi, istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüklerince 23-27 Ekim'de aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

18 KİŞİ ÇIKARILDIKLARI HAKİMLİKÇE TUTUKLANDILAR

Operasyonda 1-5 yıl arası hapis cezası bulunan 5 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 2 kişi, 10-20 yıl arası hapis cezası bulunan 1 kişinin de aralarında bulunduğu 67 kişi yakalandı.

İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 18 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

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