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Jandarma'dan Mersin'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ adına daha önce Suriye'de silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

IHA21 Ekim 2023 Cumartesi 10:47 - Güncelleme:
Jandarma'dan Mersin'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, terör örgütü içerisinde geçmişte Suriye'de silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 şüphelinin Mersin'de olduğu bilgisine ulaşıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahıs merkez Yenişehir ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda dijital malzeme ve dokümana ise incelenmek üzere el konuldu.

Zanlı, Mersin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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