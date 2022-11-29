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Jandarmadan PKK/KCK'ya yönelik operasyon! 6 zanlı tutuklandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

AA29 Kasım 2022 Salı 19:43 - Güncelleme:
Jandarmadan PKK/KCK'ya yönelik operasyon! 6 zanlı tutuklandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yenişehir, Akdeniz, Toroslar ve Tarsus ilçelerinde 25 Kasım'da bazı adreslere düzenlenen operasyonda, Pençe-Kılıç Harekatı'nın gerçekleştirilmesine karşı ve terör örgütünün sözde kuruluş yıl dönümü bahanesiyle eylem ve etkinlik arayışında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de 25 Kasım'da, terör örgütü PKK/KCK adına eylem ve etkinlik arayışında oldukları iddiasıyla 10 zanlı jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, şüphelilerin ikametlerinde ele geçirilen dijital malzeme ve dokümanlar incelemeye alınmıştı.

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