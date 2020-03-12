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Jandarmadan sahte para operasyonu: 3 gözaltı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 20 bin 900 TL sahte para ele geçirilirken, sahte para temin eden ve kullanan 3 kişi gözaltına alındı.

IHA12 Mart 2020 Perşembe 16:11 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 16:11
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Alınan bilgilere göre, Tortum ilçesinde 3 kişi sahte para kullanarak büyükbaş hayvan satın aldı. Durumu fark eden hayvan sahibi Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplere haber verdi. İstihbarat üzerine jandarma ekipleri tarafından şahısların Erzurum’un Oltu ilçesindeki ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda evlerde yapılan aramada 209 adet sahte 100 TL, 25 bin TL suç gelirini aklamakta kullanılan para, 1 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet hayvan küpesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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