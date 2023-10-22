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Jandarmadan silah tacirlerine operasyon Eyüpsultan'da silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığının Eyüpsultan'da 3 ayrı adrese düzenlediği operasyonlarda; sosyal medya uygulamaları üzerinden ruhsatsız silah ticareti yapan toplam 6 şahıs yakalandı. Baskınlarda 32 adet çeşitli çap ve markada ruhsatsız tabanca, 26 adet pompalı av tüfeği, 32 adet şarjör ve 128 adet fişek ele geçirildi.

IHA22 Ekim 2023 Pazar 09:28 - Güncelleme:
Jandarmadan silah tacirlerine operasyon Eyüpsultan'da silah kaçakçılarına operasyon: 6 gözaltı
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; şüphelilerin yasa dışı yollarla temin ettikleri ruhsatsız tabancaları, sosyal medya uygulamaları üzerinden tanıtımını yaparak sattıkları bilgisini aldı. Uzun süreli takibin ardından şüphelilerin ellerinde bulunan silahları Eyüpsultan ilçesinde bulunan 3 ayrı adreste sakladıklarını belirledi. Şüphelilerin ruhsatsız tabancaları sevk edeceğinin tespit edilmesi üzerine söz konusu adreslere operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 32 adet çeşitli çap ve markada ruhsatsız tabanca, 26 adet pompalı av tüfeği, 32 adet şarjör ve 128 adet fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlar, incelenmek üzere İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilirken, yakalanan 6 şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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