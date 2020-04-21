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Güncel

Jandarmadan tarihi eser baskını

Afyonkarahisar'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen insan figürlü mezar steli ile 26 parça objeyi satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.

AA21 Nisan 2020 Salı 16:57 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 16:57
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Işıklar beldesinde B.D. ile R.G.'nin tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeleri satmaya çalıştığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından beldedeki adreslerine operasyon düzenledi.

Şüphelinin evlerinde, araçlarında ve üst aramalarında, tarihi eser olduğu değerlendirilen insan figürlü mezar steli ile 26 parça obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

68 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

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