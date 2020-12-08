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Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına suçüstü

Bursa'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen ve üzerinde İbranice ibareler bulunan deri kitabı jandarmaya satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı. Kitaba incelenmek üzere el konuldu.

AA08 Aralık 2020 Salı 16:25 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 16:25
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Alınan bilgiye göre, Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan C.H. (30) ile G.A'nın (30) elinde ceylan derisi üzerine İbranice yazılar bulunan ve tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap bulunduğunu tespit etti.

Şüphelilerin bu kitabı satmak için müşteri aradıklarını öğrenen jandarma, onlarla alıcı gibi irtibata geçti.

Jandarma ekipleri ve zanlılar, daha sonra Tatkavaklı Mahallesi'nde bulunan bir kafetaryada buluştu.

C.H. ve G.A. söz konusu kitabu satmaya çalışırken, suçüstü yakalandı.

Kitaba incelenmek üzere el konuldu.

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