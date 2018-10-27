Van'da terör operasyonu: 6 gözaltı
Van’ın Saray ve Başkale ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı ve terör örgütüne eleman temin ettiği tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
- İHA
Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı ve terör örgütüne eleman temin ettiği değerlendirilen şahıslara yönelik dün, Saray ve Başkale ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorguları yapılmak üzere Van İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.