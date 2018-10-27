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Van'da terör operasyonu: 6 gözaltı

Van’ın Saray ve Başkale ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı ve terör örgütüne eleman temin ettiği tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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 Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı ve terör örgütüne eleman temin ettiği değerlendirilen şahıslara yönelik dün, Saray ve Başkale ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorguları yapılmak üzere Van İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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