Jandarma'dan trafikte 'bildirim' uyarısı
Jandarma Genel Komutanlığı sürücüleri telefonlara gelen bildirimlerle ilgili uyardı.
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı Twitter hesabından bir duyarlılık mesajı paylaştı. Direksiyon başındayken cep telefonlarına gelen bildirimlere dikkat çeken Jandarma Genel Komutanlığı "Değerli sürücüler; Cep telefonunuza gelen bildirimlerinizin birkaç saat beklemesi, sevdiklerinizin sizi bir ömür beklemesinden iyidir. Lütfen araç kullanırken cep telefonunuzla ilgilenmeyin." paylaşımında bulundu.
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