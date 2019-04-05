Jandarma'dan trafikte 'bildirim' uyarısı

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı Twitter hesabından bir duyarlılık mesajı paylaştı. Direksiyon başındayken cep telefonlarına gelen bildirimlere dikkat çeken Jandarma Genel Komutanlığı "Değerli sürücüler; Cep telefonunuza gelen bildirimlerinizin birkaç saat beklemesi, sevdiklerinizin sizi bir ömür beklemesinden iyidir. Lütfen araç kullanırken cep telefonunuzla ilgilenmeyin." paylaşımında bulundu.