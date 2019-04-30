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Jandarma'dan 'Türkiye Duman' uygulaması

Jandarma Genel Komutanlığı, yurt genelindeki sorumluluk bölgelerinde 16 bin personelin katılımı ile 'Türkiye Duman' uygulaması gerçekleştirdi.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı, yurt genelinde emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına engel olunması ve genel sağlığın korunması maksadıyla 16 bin personel, 150 tütün ve uyuşturucu köpeğinin katılımıyla "Türkiye Duman" uygulaması icra etti.

Uygulamada, jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan, kaçak veya mevzuata aykırı tütün ve tütün mamulleri satışı yaptığı değerlendirilen tekel bayi, büfe, bakkal vb. isimler altında faaliyet gösteren yaklaşık 15 bin işyeri denetlendi.

Uygulama soncunda, 2 bin 475 paket kaçak sigara, 52 bin 394 içi doldurulmuş makaron, 63 bin 400 içi boş makaron, 262 kilo 429 gram sarmalık kıyılmış tütün, 1 kilogram esrar, 10 uyuşturucu hap, 10 kilogram kaçak çay ve 852 sahte bandrol ele geçirildi.

Kontrollerde, çeşitli suçlardan aranan 480 kişi yakalandı, adli makamlara sevk edilen 30 kişi tutuklandı.

Haklarında adli ve idari işlem yapılan 118 kişi ile 49 işyerine toplam 424 bin 526 lira idari para cezası uygulandı.

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