Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

IHA 18 Şubat 2020 Salı09:35 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 09:35

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Devrek İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari faaliyetler neticesinde Devrek ilçesi Karakoçlu köyünde ikamet eden 33 yaşındaki R.A.’nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi alınması üzerine operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına istinaden ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda satışa hazır vaziyette 20 gram bonzai, 21 adet extacy hap, 1 adet faturasız kurusıkı tabanca, 34 adet tabancaya ait fişek ele geçirildi. R.A. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.