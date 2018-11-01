Jandarma'nın ekim ayı raporu: 81 kişi tutuklandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri güven ve huzurlu bir şehir haline getirmek için gerçekleştirmiş olduğu operasyonlar Ekim ayında da hız kesmeden devam etti. Ekim ayında jandarma ekipleri 93 bin 676 şahsa Genel Bilgi Toplama (GBT) yaptı. Yapılan GBT’lerde arama kaydı bulunan 490 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 10 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş 22 Yıl 55 Ay 31 Gün hapis cezasına bulunan T.M., ‘Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma ve cebir tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından aranan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan İ.H.K., ‘Vergi Usul Kanununa Muhalefet’ aranan ve 9 Yıl, 3 Ay, 45 Gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T., ‘Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı’ uçundan aranan ve 5 Yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D., ‘Kilitli Yerden Hırsızlık ve Konut Dokunulmazlığını İhlal’ suçlarından aranan ve 6 Yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K., ‘Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ sucundan aranan ve 4 Yıl 2 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D., ‘Polis Memurunun Hayati Tehlike Önem Arz Edecek Şekilde Yaralanmasına Sebep Olmak" ve "Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs", "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması", “Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak” suçlarından aranan ve hakkında yakalama kararı olan Ş.K.’nın da aralarında bulunduğu toplam 81 şahıs ise çıkarılmış oldukları mahkemece tutuklanarak çeşitli ceza evlerine gönderildi.

Öte yandan Ekim ayı boyunca 39 bin 330 araç sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda 538 araç trafikten men edildiği öğrenildi.