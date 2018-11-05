Jandarmanın en büyük yardımcısı 'hassas burunlar'

Nevşehir'de Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığındaki zorlu eğitimlerden geçtikten sonra Kayseri'ye getirilen köpekler, "uyuşturucu arama", "tütün tespit", "bomba arama" ve "arama kurtarma" gibi alanlarda jandarmanın çalışmalarında etkin rol alıyor.

Faklı branşlardaki 6 köpek, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından kendileri için oluşturulan özel alanlarda eğitmenleriyle yaptıkları antrenmanlarla her an göreve hazır vaziyette bekliyor.

Jandarmanın kent genelinde yaptığı çalışmalarda gerekli görüldüğünde kullanılan köpekler, keskin koku alma yetenekleriyle hem operasyonlara hem de vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına önemli katkı sağlıyor.

Uyuşturucuyla mücadelede "Çıtır", "Night" ve "Kaşkır", tütün tespitte "Rota", bomba aramada "Vadi", düzenlenen operasyonlarda keskin koku alma yetenekleriyle suçlulara adeta nefes aldırmazken arama kurtarmada da "Oje" çok sayıda kaybın bulunmasına katkı veriyor.

Köpekler, bugüne kadar kullanıldıkları 820 görevde keskin koku alma yetenekleri sayesinde uyuşturucudan kaçak tütüne, çeşitli silahlardan patlayıcılara çok sayıda suç unsurunun ele geçirilmesi ve suçluların yakalanmasının yanı sıra arazide kaybolanların bulunmasına yardımcı oldu.

"Çalışmalara önemli katkı sağlıyorlar"

İl Jandarma Komutanlığında görevli Yüzbaşı İsmail Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeklerin sadakat ve itaat duygusuyla kendilerine verilen görevleri layıkıyla yaptıklarını söyledi.

Özel eğitilen köpeklerin içgüdüsel özellikleriyle çalışmalara önemli katkı sağladığını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Köpeklerin 3'ü uyuşturucu madde, diğerleri tütün tespit, bomba arama ve arama kurtarma çalışmalarında görev alıyor. Uyuşturucu madde arama köpeklerimiz yaklaşık 300 görevde 15 kilogram kubar esrar, 2 kilogram metamfetamin, 30 kilogram toz esrar ve çok sayıda uyuşturucu madde tespit etmişlerdir. Tütün tespit köpeğimiz 'Rota' 40 görevde 10 ton kaçak tütün ve 10 bin paket kaçak sigara tespit etmiştir. Bomba arama köpeğimiz de yaklaşık 400 görevde 18 tabanca, 17 av tüfeği, 6 kuru sıkı tabanca, 5 şarjör, 320 tabanca mermisi, 200 kartuş, bir boş lav silah namlusu, bir el bombası, 21 dinamit lokumu, 5 metre saniyeli fitil yakalanmasına yardımcı olmuştur. Ayrıca 45 günlük yurt dışı Suriye görevinde ise 5 EYP ele geçirilmesini sağlamıştır. Arama kurtarma köpeğimiz 'Oje' ise şimdiye kadar 80 görevde 16'sı sağ olmak üzere toplam 18 kişinin bulunmasına katkıda bulundu."

Halkın huzuru ve güvenliği için büyük bir çabayla çalıştıklarını, çalışmalarda köpeklerden de faydalandıklarını dile getiren Arslan, "İyi eğitilmiş bir köpek jandarma birliklerine kolaylık sağlayacak imkan ve kabiliyetlere sahiptir. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan 6 köpek, emniyet ve asayiş ile halkın huzurunu sağlamakta etkin şekilde rol almaktadır. Köpeklerimiz suç ve suçluların bulunarak adli birimlere sevkinde etkin olarak kullanılmaya devam edilecektir. Tek gayemiz halkın huzur ve güven içinde yaşamasını temin etmektir." şeklinde konuştu.