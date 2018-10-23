Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin havadan trafik denetimleri sürüyor
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından görevlendirilen helikopterle başlatılan denetimlerin üçüncüsü de önceki gün yapıldı.
- İHA
Ekipler, karayollarında; sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek gibi ihlallerin önlenmesini amaçlıyor. Bu kapsamda Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı jandarma trafik sorumluluk alanında kalan yollarda daha önce 7 ve 13 Ekim tarihlerinde yapılan denetimlerin üçüncüsü 21 Ekim tarihinde de tekrarlardı. Bu denetimler sonucu kurallara uymayan 20 araç sürücüsü hakkında 2 bin 883 TL para cezası uygulandı.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından konuya ilişkin havadan denetleme faaliyetlerine ağırlık verileceği açıklandı.
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