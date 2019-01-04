İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4097
  • 6,1756
  • 224.504
  • 87.974
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Jandarmanın hayat kurtaran operasyonuna ödül

xSkorsyk firması, 10 Temmuz 2018'de serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çoğu çocuk ve kadın 12 vatandașı mahsur kaldıkları adadan kurtaran Jandarma personelini 'kurtarma sertifikası' ile ödüllendirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Skorsyk firması, 10 Temmuz 2018'de serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde mahsur kalan çoğu çocuk ve kadın 12 vatandașı kurtaran Jandarma personelini "kurtarma sertifikası" ile ödüllendirdi.
 
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 10 Temmuz 2018'de Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığına gelen çoğu çocuk ve kadın 12 kişinin, serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde suların aniden yükselmesi sonucu nehir ortasında bulunan adada mahsur kaldıkları ihbarı üzerine kurtarma çalışması başlatıldığı hatırlatıldı.
 
Yapılan keșifler sonucu nehirdeki su seviyesinin helikopteri emniyetsiz bir duruma sokmayacağı, geç kalınması halinde ise vatandaşların hayati tehlike altına gireceği düşünülerek helikopterin bölgeye hiçbir teçhizat kullanmadan iniș yaptığı kaydedilen açıklamada, mahsur kalanların helikoptere alınarak emniyetli bir noktaya tahliye edildiği bildirildi.
 
Açıklamada, kurtarma operasyonunda görevli Jandarma Pilot Binbașı Utku Așkın, Jandarma Pilot Yüzbașı Ayacan Savaș, Jandarma Uzman Havacı Astsubay Kıdemli Çavuș Güner Kızıl'a gösterdikleri cesaret ve yeteneklerinden dolayı Skorsky firması tarafından "kurtama sertifikası" verildiği kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

BM: Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı soruşturması yetersiz

BM: Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı soruşturması yetersiz

ABD'li heyet FETÖ'cüleri dinledi

ABD'li heyet FETÖ'cüleri dinledi

Ekonomiden tarihi rekor

Ekonomiden tarihi rekor

Meteorolojiden çok önemli uyarı: 5 gün yağacak

Meteorolojiden çok önemli uyarı: 5 gün yağacak

Binali Yıldırım net konuştu: Bu rezilliğe son vereceğim

Binali Yıldırım net konuştu: Bu rezilliğe son vereceğim

Skandalın altından 2 milyar dolarlık rüşvet çıktı

Skandalın altından 2 milyar dolarlık rüşvet çıktı

'Kara Kuvvetlerinden gelen telefonla harekete geçtik'

'Kara Kuvvetlerinden gelen telefonla harekete geçtik'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sarıkamış şehitleri için klip

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sarıkamış şehitleri için klip
 

POPÜLER HABERLER

İguananın oyuncakla inanılmaz kapışması

İguananın oyuncakla inanılmaz kapışması

Hava tahmini yenilendi 5 gün kar var İstanbul ve Ankara da listede

Hava tahmini yenilendi 5 gün kar var İstanbul ve Ankara da listede

Çin, 'Tüm Bombaların Anasını' özgün imkanlarla geliştirdi

Çin, 'Tüm Bombaların Anasını' özgün imkanlarla geliştirdi

İşte en hızlı mobil internete sahip olan ülkeler

İşte en hızlı mobil internete sahip olan ülkeler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA