İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8397
  • EURO
    7,7297
  • ALTIN
    379.689
  • BIST100
    109155
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Jandarmanın ikna çalışması sonucu bir PKK'lı terörist teslim oldu
Güncel

Jandarmanın ikna çalışması sonucu bir PKK'lı terörist teslim oldu

Mardin İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist, Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.

AA12 Haziran 2020 Cuma 08:07 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 08:07
ABONE OL

Terörle mücadeleyi aralıksız sürdüren Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne katılanların teslim olması için ailelerine ulaşarak ikna çalışmalarını sürdürüyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK/KCK içinde faaliyet gösteren "Hüseyin" kod adlı terörist İ.B'nin Kızıltepe ilçesinde yaşayan ailesi ile görüştü.

''Silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan kaydı bulunan teröristin, ikna edilerek Habur Sınır Kapısında jandarma ekiplerine teslim olması sağlandı.

4 yıl önce örgüte katıldığı belirlenen teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yeteneği keşfedilen üniversite güvenlik görevlisi, Tatlıses'i andıran sesiyle mest ediyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.