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Güncel

Jandarmanın iknasıyla terör örgütü PKK'da sözde yönetici düzeydeki 3 terörist teslim oldu

Siirt'te jandarmanın ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'da yönetici düzeyindeki 3 terörist teslim oldu.

AA20.12.2019  10:45 - Güncelleme: 20.12.2019  11:12

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlere karşı yurt içinde ve yurt dışında güvenlik güçlerince yürütülen kararlı ve etkin çalışmalar, örgütte çözülmeyi hızlandırdı.

Siirt'te de İl Jandarma Komutanlığı, gerçekleştirdiği başarılı operasyonları sürdürürken bir yandan da terör örgütü mensuplarının aileleriyle temasa geçerek, çocuklarının güvenlik güçlerine teslim olması amacıyla çalışma yürütüyor.

Güvenlik güçlerinin ikna çalışmalarıyla Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren, örgütte yönetici düzeyindeki 3 PKK'lı teröristin Siirt Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim olması sağlandı.

Teröristlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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