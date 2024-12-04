Jandarmanın Ilgaz Dağı'ndaki kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı

Ilgaz Kayak Merkezi'ndeki teleferik hatlarında arıza durumunda mahsur kalanların kurtarılması, kaybolanların bulunması ve yaralananların en yakın sağlık kuruluşuna götürülmesi amacıyla tatbikat düzenlendi.

Senaryo gereği, telesiyejde mahsur kalan iki kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından kurtarılarak halatlarla indirildi.

JAK timleri, sezonun açılmasıyla kar araçları, kar motorları ve arama kurtarma köpekleriyle kayak merkezlerinde yaşanabilecek kaybolma, yaralanma ve mahsur kalma olaylarına müdahale etmek için hazır bekliyor.

