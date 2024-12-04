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Jandarmanın Ilgaz Dağı'ndaki kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilgaz Dağı'nda kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

AA4 Aralık 2024 Çarşamba 10:23 - Güncelleme:
Jandarmanın Ilgaz Dağı'ndaki kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı
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Ilgaz Kayak Merkezi'ndeki teleferik hatlarında arıza durumunda mahsur kalanların kurtarılması, kaybolanların bulunması ve yaralananların en yakın sağlık kuruluşuna götürülmesi amacıyla tatbikat düzenlendi.

Senaryo gereği, telesiyejde mahsur kalan iki kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından kurtarılarak halatlarla indirildi.

JAK timleri, sezonun açılmasıyla kar araçları, kar motorları ve arama kurtarma köpekleriyle kayak merkezlerinde yaşanabilecek kaybolma, yaralanma ve mahsur kalma olaylarına müdahale etmek için hazır bekliyor.

  • Kurtarma tatbikatı
  • Ilgaz Dağı
  • Jandarma Komutanlığı

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