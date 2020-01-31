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Güncel

Jandarmanın kadın personelleri depremzede çocukları yalnız bırakmıyor

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik deprem sonrasında tüm kurumların yaptığı gibi jandarmanın kadın personelleri de sahada çocuklarla yakından ilgileniyor.

IHA31.01.2020  14:02 - Güncelleme: 31.01.2020  14:02

24 Ocak akşamı yaşanan deprem sonrasında tüm kurumlar depremzedelerin yarasını sarıyor. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birimler de 24 saat aralıksız köy köy gezerek depremzedelerin acısına ortak olmaya çalışıyor. Çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere herkesle bire bir ilgilenmeye çalışan jandarma personelleri, onların ihtiyaçlarını da karşılamak için mücadele veriyor. Jandarmanın kadın personelleri de hem evleri hemde çadırlarda kalan aileleri ziyaret ediyor. Çadırlarda kalan çocuklarla yakından ilgilenip, onlarla oyun onayan jandarmanın kadın kahramanları, deprem etkisinden kurtulmalarına katkı sunuyor.

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