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Jandarmanın operasyonda yakaladığı 3 şüpheli tutuklandı

Muş'ta, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan teröristin de aralarında bulunduğu 3 zanlı tutuklandı.

AA21 Kasım 2022 Pazartesi 18:11 - Güncelleme:
Jandarmanın operasyonda yakaladığı 3 şüpheli tutuklandı
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Varto ilçesi kırsalında 17 Kasım'da çıkan çatışmada yakalanan terörist ile terör örgütü PKK mensuplarına yardım ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Savcılık ifadelerinin ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

İçişleri Bakanlığından 17 Kasım'da yapılan açıklamada, Muş Jandarma Komutanlığınca Varto ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyon esnasında, jandarma özel harekat ve jandarma komando timleri ile teröristler arasında çatışma çıktığı, İran sınırından yurda girdiği belirlenen terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 teröristten birinin ölü, diğerinin sağ ele geçirildiği belirtilmişti.

  • terör
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