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Jandarmaya yakalandılar! Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkacaklardı

Muğla'nın Ula ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan düzensiz 20 göçmen yakalandı.

AA26 Mayıs 2023 Cuma 11:43 - Güncelleme:
Jandarmaya yakalandılar! Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkacaklardı
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Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölcük mevkisinde yaptıkları devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan düzensiz 20 göçmen yakalandı. Karakola götürülen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Öte yandan düzensiz göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli de jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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