Janjgava: Türkiye'ye minnettarız

Türkiye-Gürcistan diplomatik ilişkilerinin yeniden tesisinin 30. yıl dönümünde, Büyükelçi Janjgava, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Janjgava, Türkiye'nin, Gürcistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek iki ülke ilişkilerinin uzun bir geçmişe dayandığını vurguladı.

Gürcistan'ın ilk Ankara Büyükelçiliğinin 1921'de açıldığını kaydeden Janjgava, ilk Büyükelçi Simon Mdivani'nin Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti adına 8 Şubat 1921'de TBMM Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e güven mektubunu sunan ilk yabancı büyükelçi olduğunu ifade etti.

Giorgi Janjgava, Gürcistan'ın ilk Ankara Büyükelçiliğinin açılışının 100. yılı dolayısıyla 2021'de Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlıkları ile özel zarf pulu bastıklarını belirtti.

Büyükelçi, bu yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerinin yeniden tesisinin 30. yıl dönümü münasebetiyle de Gürcistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün iş birliğiyle hatıra madalyonunun çıkarılacağını kaydetti.

Gürcistan'ı, 1921'de işgal eden eski Sovyetler Birliği'ne karşı Gürcü halkının yürüttüğü milli mücadele sonucunda Gürcistan'ın 26 Mayıs 1991'de bağımsızlığını ilan ettiğini anlatan Büyükelçi Janjgava, 21 Mayıs 1992'de Gürcistan ve Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edildiğini, ardından 30 Temmuz 1992'de de Dostluk, İşbirliği ve İyi Komşuluk Anlaşması'nın imzalandığını hatırlattı.

Janjgava, daha sonra karşılıklı olarak büyükelçiliklerin açılmasına karar verilmesiyle 1994'te Gürcistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ve Trabzon Başkonsolosluğunun, 1988'de de İstanbul Başkonsolosluğunun açıldığını belirterek "Gürcistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler stratejik ortaklık düzeyinde olup siyasi, ticari, ekonomik, sağlık, altyapı ve kültürel-insani alanlarda da başarıyla gelişmektedir." diye konuştu.

Büyükelçi Janjgava, "30 sene önce iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin temelleri atılırken Gürcistan'ın ilk başkonsolosu olarak Trabzon'da görev başında olduğum gibi bugün de Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi olarak, Gürcistan-Türkiye stratejik ortaklığın pekiştirilmesi sürecine dahil olmanın gururunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi amacıyla 2016'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) kurulduğu kaydeden Janjgava, ilk YDSK toplantısının 19 Temmuz 2016'da başbakan düzeyinde Ankara'da yapıldığını ve Ankara Bildirisi'nin imzalandığını anımsattı.

Öte yandan, iki ülke arasında karşılıklı yapılan üst düzey ziyaretlerle ikili ilişkilerin güçlendiğini belirten Janjgava, "Ülkemizin dostu ve stratejik ortağı olan Türkiye, Gürcistan'ın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin güçlü bir destekçisidir. Aynı zamanda Türkiye, Gürcistan'ın Avrupa-Atlantik kurumları ile bütünleşme çabalarını da desteklemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

- TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLER



Türkiye'nin, Gürcistan'ın en büyük ticari ortağı konumunda olduğunu ve iki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının bulunduğunu hatırlatan Janjgava, 2021'de iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 2 milyar doları aştığını kaydetti.

Janjgava, "2007 yılından beri Türkiye, Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı durumundadır. 2021 yılında Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili Türkiye'ye gerçekleştirdiği devlet ziyareti esnasında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu. 2022 yılında dış ticaret hacminin 3 milyar dolara ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi." dedi.

Kovid-19 salgınıyla bölgede yaşanan tüm zorluklara rağmen Sarp Sınır Kapısı'nın önemli rol üstlenmeyi sürdürdüğünü kaydeden Janjgava, 19 Şubat 2022'de 807 tır geçişiyle yeni bir rekora ulaşıldığını söyledi.

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Giorgi Janjgava, 2021'den bu yana iki ülke arasında "Çapraz Kümülasyon Mekanizmasının" yürürlüğe girdiğini hatırlatarak Türkiye'den ithal edilen endüstriyel ham maddelerle Gürcistan'da üretilen ürünlerin Avrupa Birliği (AB) pazarlarına satılmaya başlandığını vurguladı.

Janjgava, aynı zamanda Gürcü menşeli ürünlerin Türkiye piyasasına ulaştırılması için müzakerelerin sürdüğünü ifade etti.

- KÜLTÜR VE TURİZM İLİŞKİLERİ



Türk ve Gürcü halkları arasındaki bağların güçlendirilmesine yönelik iş birliğinin geliştirilmesine de özellikle dikkat edildiğini söyleyen Janjgava, kültürel ve ekonomik ilişkilerin pekiştirilmesinde milyonlarca Gürcü kökenli Türk vatandaşlarının adeta "köprü vazifesi" üstlendiğini vurguladı.

Janjgava, iki ülke vatandaşlarının Gürcistan ve Türkiye'ye sadece kimlikle giriş-çıkış yapmasının mümkün olduğunu hatırlatarak Türkiye'den Gürcistan'a her yıl 1 milyondan fazla turist geldiğini, en yüksek turist sayısına ise 2019'da ulaştıklarını belirtti.

Salgın nedeniyle 2020 ve 2021'de turizmde düşüş yaşandığını ancak bunun da düzelmeye başladığını kaydeden Büyükelçi, "Gürcistan turizm sektörü oldukça gelişmiş bir altyapıya sahip. 2019 yılında 9,5 milyon turiste ulaştık. Gürcistan'a dünyanın 46 noktasından 30 hava yolu şirketi uçuyor." diye konuştu.

Giorgi Janjgava, THY'nin yanı sıra Gürcistan'a uçan diğer Türk hava yolu şirketlerini de sıralayarak Türkiye'den, Gürcistan'a haftada 53 uçak seferinin düzenlendiğini ifade etti.

- TÜRKİYE-GÜRCİSTAN-AZERBAYCAN ÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİ



Büyükelçi Janjgava, öte yandan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Hattı, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) ve Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE) Doğal Gaz Boru Hattı gibi küresel projelerde Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan'ın etkili iş birliği yaptığını vurguladı.

Azerbaycan'la güçlü iş birliği platformu ve bölgedeki istikrar, barış ve refaha katkı sağlayan önemli mekanizmalar oluşturduklarının da altını çizen Janjgava, şöyle devam etti:

"Çok taraflı iş birliği kapsamında, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında Dışişleri Bakanları düzeyinde üçlü diyalog mekanizması teşkil edildi. Söz konusu toplantının ilki, 2012 yılında yapılarak ardından cumhurbaşkanları, Parlamento Dışişleri Komisyonu başkanları, savunma bakanları ve ilgili kurum başkanları düzeyinde iş birliğin güçlendirilmesini teminen izlenecek hareket tarzına ilişkin 'Trabzon Bildirisi' imzalandı. Bu bildiri çerçevesinde, özellikle ekonomik mekanizmaları güçlendirmek amacıyla üçlü iş forumları düzenlemek gibi çeşitli adımlar atılıyor."

- "TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ"



Türkiye ile Gürcistan'ın Kovid-19 salgınıyla mücadele konusunda da oldukça kapsamlı iş birliği yaptığını kaydeden Janjgava, 2022'de Türkiye'den yüksek kalite ve uygun fiyatlı GMP (İyi Üretim Uygulamaları) standartlarında ilaçların ithal edilmesine izin verilerek Gürcistan pazarının açıldığını hatırlattı.

Gürcü Büyükelçi Giorgi Janjgava, "Salgın tüm dünyayla birlikte bizleri de olumsuz etkiledi ancak iki ülke arasındaki dayanışma ve yardımlaşma, yine dostluk ve komşuluk ilişkilerimizle stratejik iş birliğimizin ne denli sağlam olduğunu bir kez daha gösterdi. Türkiye'ye, Gürcistan'a tıbbı ve saha ekipmanları yardımında bulunduğu ve desteğini hiç esirgemediği için minnettarız." ifadelerini kullandı.

