Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Japon öğrenciler iğne oyası öğrenmek 9 bin kilometre yol kat ediyor

Japon kadınlar, 9 bin kilometre öteden Türkiye'ye iğne oyası öğrenmeye geliyor.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Japon kadınlar, son yıllarda Japonya'da büyük ilgi gören Türk iğne oyalarını öğrenmek için Türkiye'ye geliyor. İkincisi düzenlenen kursta, meşhur iğne oyası tekniklerini öğrenmek için 9 bin kilometre uzaktan gelen öğrenciler, 4 gün boyunca toplam 32 saat eğitim aldı. Bursa Valiliği'nin katkılarıyla yapılan Nakış ve El Sanatları Müzesinde, işinin ehli hocalardan Türk iğne oyasını öğrenen Japon kadınlar, bu sanatı ülkelerinde yaygınlaştırmak istiyor.
 
Japonlarda da çeyiz kültürü olduğunu, son 30 yıldır bu kültürün yok olmaya yüz tuttuğunu ifade eden Japon turistler, çok beğendikleri Türk iğne oyasını ülkelerinde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Türk hocaların verdiği dersleri büyük bir dikkatle dinleyen öğrenciler, kursun sonunda ise sertifikalarına kavuştu.
 
Bursa Olgunlaşma Enstitüsü El Sanatları Şefi Güleser Sencar, "İğne oyasının yanı sıra bizim kültürümüzü de görüyorlar. Buraya gelen Japon misafirler ne öğrenmek istediğini biliyor. Söylediğimiz her şeyi yapıyor, çok ilgililer, kaidelere uyuyorlar. Bir işaretle bile anlaşıyoruz" dedi.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
17. Filmekimi için geri sayım!

17. Filmekimi için geri sayım!

YPG/PKK Münbiç'i çukurlarla çevreledi

YPG/PKK Münbiç'i çukurlarla çevreledi

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu! Bu meslekler kazanacak

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu! Bu meslekler kazanacak

Ülke ülke yemek alışkanlıkları belli oldu! Bakın Türkler en çok ne yiyor

Ülke ülke yemek alışkanlıkları belli oldu! Bakın Türkler en çok ne yiyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA