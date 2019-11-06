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Japon uzmandan Türkiye uyarısı: Hazırlıklı olun, 30 yıl içinde tekrar edebilir

Marmara Bölgesi’nde 30 sene içerisinde yüzde 60 ihtimal 7,4 büyüklüğünde deprem beklediklerini belirten Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, “Devlet ve belediyelerin yaptığı çalışmalar ile Türkiye’nin depreme hazırlıklı olması, hasarı yüzde 70 oranda düşürebilir” dedi.

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Uzakdoğu Topluluğu tarafından düzenlenen ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki’nin konuşmacı olarak yer aldığı “Deprem Gerçeği ve Alınması Gereken Önlemler” adlı söyleşi gerçekleşti. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen söyleşiye akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 
 
Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği Türkiye Şubesi Genel Sekreteri Yoshinori Moriwaki,  Yoshinori Moriwaki, topraklarının yüzde 97’si deprem kuşağında yer alan Türkiye’nin deprem gerçeğine dikkat çekti.
 
2023’TE EN UZUN ASMA KÖPRÜ LİDERLİĞİ TÜRKİYE’YE VERİLECEK
 
Dünyanın en uzun asma köprüsünün inşasını gerçekleştiren Moriwaki, “Akashi Boğaz Köprüsü 1991 metreyle dünyanın en uzun asma köprüsü. Osmangazi Köprüsü 1550 metreyle dünyada dördüncü. 2023 sizin için önemli bir yıl, Cumhuriyetin yüzüncü yılı. 2023 yılında Çanakkale’de, ara mesafesi 2023 metre olmak üzere dünyada birinciliği artık Japonya, Türkiye’ye teslim edecek. Bu sizler için çok gurur verici bir şey, dünyada en uzun asma köprü sizde olacak” ifadelerini kullandı.
 
SAMSUN DA DEPREM RİSKİ TAŞIYOR
 
Uzman Moriwaki, Samsun’un da fay hattı üzerinde olduğunu ve deprem riski barındırdığını vurguladı. Türkiye’de deprem bilinci oluşturmak için yapılan seminerlerin sayısını az bulduğunu ifade etti. Özellikle çocuk yaşta depreme yönelik tatbikat eğitiminin sıkça yapılması gerekliliğinin önemi üzerinde durdu.
 
TÜRKİYE DEPREMDEKİ ÖLÜMLERDE DÜNYADA ÜÇÜNCÜ SIRADA 
 
Söyleşiye katılan inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümü öğrencilerine seslenen Moriwaki “Japonya’da her yerde yanardağ var. Metrekare olarak Türkiye Japonya’dan iki kat daha büyük fakat nüfusa baktığımızda Japonya Türkiye’nin iki katı. Yani Türkiye’de 1 metrekarede 1 insan varsa Japonya’da 4 insan var. Alan yetersizliği nedeniyle Japonya’da gökdelenler yapılıyor. Fakat Türkiye’de Konya gibi düz bölgeler mevcutken Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirlerde gökdelen yapılanmaları mevcut. Deprem büyüklüğü olarak Türkiye, Japonya’dan daha şanslı ama depremde ölen kişi sayısına baktığımızda Türkiye, dünyada üçüncü sırada yer alıyor. Ben 29 yıldır Türkiye’deyim artık yarı Türk sayılırım, bu ölüm oranını utanarak söylemek lazım” şeklinde konuştu. 

“30 YIL İÇERİSİNDE 1999 MARMARA DEPREMİ TEKRAR EDEBİLİR”

Marmara Bölgesi’nde 30 sene içerisinde yüzde 60 ihtimal 7,4 büyüklüğünde deprem beklediklerini belirten Moriwaki, “Özellikle 1999 depreminden sonra Marmara Bölgesi’ne 29 cihaz koyduk. İnce ince ölçümler yapıyoruz, 4 bölgede depremin uzun zaman görülmediği noktalar var. Olası bir deprem sonrasında Türkiye ve Japonya’da hasar hesapları yapıyoruz. ‘Ne kadar bina çökebilir ya da ekonomi nasıl etkilenebilir’ diye. Devlet ve belediyelerin yaptığı çalışmalar ile Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği adına Marmaray ve İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü projelerinde yer alan, Malezya'daki Petronas İkiz Kulelerinin ve Japonya' da bulunan dünyanın en uzun asma köprüsü Akashi'nin inşaatında çalışan Moriwaki, sunumunun ardından katılımcıların sorularını cevapladı.
 

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