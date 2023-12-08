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Japonya ile işbirliğine değindi: Ticari ilişkilerimizi iki katına çıkarabiliriz

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hulki Cevizoğlu, 'Japonya ile Türkiye arasında ekonomik ve ticari ilişkiler çok önemli, ama potansiyelimizi tam olarak kullanamıyoruz. Ticari ilişkilerimizi iki katına çıkarabiliriz.' dedi.

AA8 Aralık 2023 Cuma 18:28 - Güncelleme:
Japonya ile işbirliğine değindi: Ticari ilişkilerimizi iki katına çıkarabiliriz
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Cevizoğlu, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata ile bir araya geldi.

Cevizoğlu, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Japonya arasındaki tarihi ve ortak bağlara değindi.

Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin, 100 yılı bulduğuna işaret eden Cevizoğlu "Aramızda asırlık bir dostluk var. İki ülke arasında hiçbir sorun olmadan ilişkiler devam ediyor. Japonya ile kültür ve sosyolojik olarak çok ortak noktamız var. Japonya ile aramızda sadece hükümetler düzeyinde değil, halklar arasında da ciddi bir dostluk duygusu var. İki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkiler çok önemli, ama potansiyelimizi tam olarak kullanamıyoruz. Ticari ilişkilerimizi iki katına çıkarabiliriz." diye konuştu.

Hulki Cevizoğlu, Japonya'nın, PKK'yı terör listesine alan ülkeler arasında olduğunu hatırlatarak, Türk halkının bundan dolayı çok mutlu olduğunu vurguladı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata ise Japon hükümetinin, PKK'yı 2002 yılı itibarıyla terörist bir örgüt olarak ilan ettiğini söyledi.

Katsumata, PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen terör eylemlerini kınadıklarını, Japon hükümetinin bu politikasında herhangi bir değişikliğin olmadığını belirtti.

Görüşme, daha sonra basına kapalı devam etti.

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