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Japonya Omicron paniği! Sınır önlemleri artırıldı

Japonya, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı sebebiyle sınır önlemlerini artırdı.

AA29 Kasım 2021 Pazartesi 06:54 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 06:54
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Kyodo ajansının haberine göre hükümet, Afrika ülkeleri Mozambik, Malavi ve Zambiya'yı "daha sıkı tedbirler uygulanacak ülkeler" listesine ekledi.

Bu ülkelerden Japonya'ya ulaşan yolcular, önceden belirli tesislerde 10 gün karantinaya girecek ve bu sürenin 3, 6 ve 10. günlerinde PCR testine alınacak.

Botsvana, Esvatini, Lesotho, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve'ye seyahat öyküsü bulunan yolcuların, bu uygulamaya tabi tutulacağı daha önce duyurulmuştu.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, söz konusu varyant nedeniyle Güney Afrika'ya seyahat yasağı uyguluyor.

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