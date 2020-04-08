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Japonya'da koronavirüsten dolayı can kaybı 109'a yükseldi

Japonya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a, ülkedeki toplam vaka sayısı ise 5 bin 202'ye yükseldi.

IHA08 Nisan 2020 Çarşamba 09:56 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 09:56
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Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle dün olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen Japonya’da bir kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece, 11’i daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından olmak üzere ülkedeki toplam can kaybı sayısı 109’a yükseldi.

VAKA SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, bugün Kumamoto, Hyogo, Fukui, Hokkaido, Kanagawa, Okayama, Toyama, Yamagata ve Okinawa bölgelerinden bildirilen yeni vakalar ise, ülke genelindeki toplam vaka sayısını 5 bin 202’ye taşıdı. İki hafta süreyle karantina altında tutulan geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya’nın farklı eyaletlerinden 4 bin 490 kişi koronavirüse yakalandı.

EN FAZLA TOKYO ETKİLENDİ

Bin 195 vaka ile Tokyo salgından en fazla etkilenen bölge olurken, Tokyo’yu 481 vaka sayısı ile Osaka izledi. Kanagawa’da 297, Chiba’da ise 291 kişiye virüs bulaştı. Diğer vakalar, ülke genelindeki farklı eyaletlerden bildirildi. Bugün itibariyle Japonya genelinde 80 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şimdiye dek bin 242 kişinin iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği belirtildi.

Fırtına nedeniyle dalgaların boyu 5 metreyi aştı

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