Japonya'da veliaht prens için gerçekleştirilecek törene ''koronavirüs'' engeli!

IHA 10 Nisan 2020 Cuma 09:55 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 09:55

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ölümcül korona virüsü nedeniyle daha önce birçok kitlesel etkinliğin ertelendiği ya da iptal edildiği Japonya’da salgın bu kez yüzlerce yıllık imparatorluk geleneklerini etkiledi.

Hükümet, Veliaht Prens Akishino’yu tahtın varisi ilan etmek üzere 19 Nisan’da Tokyo’daki İmparatorluk Sarayı’nda yapılması planlanan törenlerin erteleneceğini duyurdu. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga bugün yaptığı açıklamada, Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin OHAL ilanının ardından söz konusu etkinliğin yeniden düzenlemesi için talimat verdiğini belirtti. Suga, tören komitesinin etkinlikler için yeni bir program belirleyeceğini de ifade etti.

İMPARATORLUK AİLESİ İÇİN İLK DEĞİL



Japonya’da daha önce İmparator Naruhito’nun doğum günü vesilesiyle halkı selamlayacağı etkinlik koronavirüs engeline takılmış, İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako’nun ilkbaharda devlet konuğu olarak İngiltere’ye gerçekleştirmeleri beklenen ziyaretin de virüs riski nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği açıklanmıştı.