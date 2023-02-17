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Japonya'dan Türkiye'ye acil yardım ekibi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği deprem felaketi dolayısıyla Japonya Uluslararası Acil Yardım ekibi, 15 üyesi ile deprem bölgesine gönderildi.

IHA17 Şubat 2023 Cuma 11:34 - Güncelleme:
Japonya'dan Türkiye'ye acil yardım ekibi
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Büyük Doğu Japonya Depremi ve diğer afetlerden edinilen deneyimlerden yararlanarak, tıbbi prosedürleri etkili bir şekilde yürütülebilen Japonya Uluslararası Acil Yardım ekibi, 16 Şubat tarihi itibarıyla deprem bölgelerine gönderildi. Söz konusu ekibin, afet bölgelerinde yaşanabilecek su sıkıntılarının giderilebilmesi için Japonya'da üretilmiş taşınabilir bir atık su filtre ünitesi getirdiği bildirildi.

Öte yandan Japonya Acil Yardım ekibinin, en son teknolojiden yararlanan bu tür ekipmanları kullanarak, gece gündüz durmaksızın sağlık hizmeti verdiği kaydedildi.

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