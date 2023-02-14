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Japonya'dan Türkiye'ye sahra hastanesi

Türkiye'yi sarsan yüzyılın depreminde dışarıdan yardım yapan ülkelerden Japonya, sahra hastanesi kurulumu için 75 doktor ve sağlık görevlisinin bulunduğu ekibi Gaziantep'e gönderdi.

IHA14 Şubat 2023 Salı 10:41 - Güncelleme:
Japonya'dan Türkiye'ye sahra hastanesi
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde 10 il de ağır hasar oluştu. Bu duruma kayıtsız kalmayan bir çok ülke gibi Japonya da ilk etapta arama-kurtarma ekipleri gönderdi. Dost ülke Japonya bugün de uçakla 75 doktor ve sağlık personelinin bulunduğu sahra hastanesini ulaştırdı. Uçak, Adana 10. Tanker Üs Komutanlığına sabah saatlerinde iniş yaptı. Sahra hastanesinin Gaziantep'e gideceği öğrenildi.

Japonya Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, uçağı İncirlik'te karşıladı. Kazuhiro burada yaptığı açıklamada, çok büyük bir deprem yaşandığını, ilk andan itibaren dost ülke Türkiye'nin yanında olduklarını belirterek, "Bugünde uçakla 75 doktor ve sağlık personelinin yer aldığı sahra hastanesi getirildi. Bu hastane karayoluyla Gaziantep'e götürülerek burada hizmet verecek" dedi. Malzemeler indirildikten sonra deprem bölgesine karayoluyla götürülecek.

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