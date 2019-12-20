AA 20.12.2019 09:43 - Güncelleme: 20.12.2019 09:43

Japonya Büyükelçiliği İkametgahı'ndaki törende iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükelçi Akio Miyajima, Kavaklıoğlu'nun Türkiye ile Japonya ilişkilerine yaptığı katkıların Japonya Hükümetince büyük takdirle karşılandığını belirtti.

Bu kapsamda nişana layık görülen Kavaklıoğlu'nu tebrik eden Miyajima, iki ülke ilişkileri ile başta deprem olmak üzere çeşitli konulardaki iş birliği ve yardımlarda Kavaklıoğlu'nun oynadığı role dikkati çekti.

Dostların kara günde belli olduğunu ifade eden Miyajima, "Türkiye ve Japonya coğrafi olarak birbirinden uzak fakat kalplerimiz yakındır. Yani iki devlet, tek millettir." diye konuştu.

Miyajima gelecek yıl Ertuğrul Fırkateyni kazasının 130'uncu yılı olduğunu kaydederek, Kavaklıoğlu'ndan, Türkiye-Japonya ilişkilerine daha fazla katkı sunması ricasında bulundu.

Konuşmasının ardından Miyajima, Japon İmparatorluk Sarayında onaylanan berat metni ile "Altın ve Gümüş Yıldız Yükselen Güneş Nişanı"nı Kavaklıoğlu'na verdi.

- "Benim için unutulmaz bir gün"

Alpaslan Kavaklıoğlu, beratı ve nişanı aldıktan sonra yaptığı konuşmada, kendisinin ve ailesinin çok kıymetli, unutulmaz bir gün yaşadığını söyledi.

Japon İmparatoru Naruhito'nun şahsına tebliğ ettiği bu güzede nişanın kendisini ve ailesini onurlandırdığını dile getiren Kavaklıoğlu, şöyle konuştu: "Türkiye'de bir anket yapılsa, 'en sevilen ülke, millet' sorulsa, Japonya ve Japon halkı en üst sırada çıkar. Çünkü ülkelerimiz ile halklarımız arasında büyük benzerlikler, tarihlerimiz arasında paralellikler var. Japon halkı gelenek ve göreneklerine son derece bağlı, onuruna ve saygınlığına çok büyük değer veren, insani ilişkilerinde hem oldukça nazik, hem de empati yeteneği gelişmiş bir halktır. Üstelik hem çok çalışkan hem de o derece azimlidirler. Bu özellikleri vesilesiyle Japon halkı tıpkı Birinci Dünya Savaşında Türklerin yaşadığı acı gibi İkinci Dünya Savaşında yaşadığı o büyük travmaya rağmen müthiş bir atılım gerçekleştirmiş ve bugün bütün dünyanın saygısını ve hayranlığını kazanmıştır. Türk halkı da Japon halkının bu muazzam başarısını takdirle karşılamaktadır."

Japonya'da geçirdiği dönemleri ve tanıştığı seçkin insanları mutlulukla andığını, burada aldığı eğitimler ve edindiği tecrübelerin hem bürokraside hem de siyasette kendisine büyük katkı sağladığını dile getiren Kavaklıoğlu, milletvekilliği döneminde üstlenmiş olduğu Türkiye Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı görevi süresince iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine, halkların daha da kaynaşmasına katkı sunmaya çalıştığını ifade etti.

Kavaklıoğlu, iki ülkenin işbirliğinin daha da güçleneceğine inancının tam olduğunun altını çizerek, Japon İmparatoru Naruhito başta olmak üzere tüm Japon halkına saygılarını sundu.

- "Kadim dostluğun bir nişanesi"

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç de yaptığı konuşmada Kavaklıoğlu'nun Japonya Devlet Nişanı ile taltif edilmiş olmasından büyük mutluluk duyduğunu anlattı.

Bu nişanın, iki ülke arasındaki kadim dostluğun bir nişanesi olarak ilelebet hatırlanacağına işaret eden Bilgiç, Osmanlı İmparatorluğu'na ait Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya'yı ziyareti ve ardından yaşanan felaket ile başlayan iki ülke arasındaki dostluğun gelecek yıl 130'uncu yıla ulaşacağını aktardı.

Bu süre boyunca iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin her zaman karşılıklı saygı ve anlayış doğrultusunda ilerlediğine değinen Bilgiç, şunları kaydetti: "Bir asrı aşan ilişkilerimizin bütününe bakıldığında, Türk halkı nezdindeki Japonya algısının tarih boyunca çok az millete nasip olmuş bir samimiyet ve anlayış temelinde geliştiğini görüyoruz. Bu gerçekten dikkate şayan bir olgudur. Türk halkının, coğrafi olarak bu kadar uzak bir ülkeye karşı bu denli sempati ve yakınlık beslemesi şahsımda her zaman hayranlıkla karışık bir şaşkınlık uyandırmıştır. Ben bu olgunun, siyasi tarihimizde 'Türk modernleşmesi' üzerinde düşünenlerin bir 'mucize' olarak adlandırdıkları Japon modernleşmesine karşı göstermiş oldukları ilgi ve takdirle yakından ilgili olduğunu düşünüyorum. Bizim Mehmet Akif, Ziya Gökalp ve Peyami Safa gibi Osmanlı'nın son dönem büyük düşünürlerinin Japonya ve Japon milleti hakkında yaptıkları olumlu tasvirler, zihinsel kodlarımıza derinden işlemiş ve günümüze kadar kesintisiz bir biçimde aktarılmıştır."

Bilgiç, Türkiye ve Japonya'nın kendi milli benliklerine ve kültürel değerlerine yaslanarak, barışın, istikrarın ve güvenin hakim kılınacağı çoğulcu bir uluslararası sistemin inşası için geleceğe doğru birlikte emin adımlarla yürüme iradesinin olduğunu vurgulayarak, iki ülkenin "stratejik ortaklık" zeminini güçlendirmesinin, kültürel bağları ilerletme yönünde adımlar atmasının önemine işaret etti.

Törendeki konuşmaların ardından davetlilere kokteyl verildi.

- "Çalışılabilecek çok alan var"

Alpaslan Kavaklıoğlu, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Japonya'dan hiç beklemediği nişanı aldığını belirterek, Japonya ile olan ilişkilerinin kaymakamlığı döneminde başladığını kaydetti.

Bu dönemde deprem bölgelerinde görev aldığını, Dünya Bankası'nın depremle ilgili bir projesini yürüttüğünü, bu konuda Japonların yaptıklarını görmek için ülkeye bir eğitim programına gittiğini anlatan Kavaklıoğlu, Japonya'nın bu konudaki tecrübelerinin çok önemli olduğunu, bunu Türkiye'deki kurumlara uygulamaya çalıştıklarını söyledi.

Milletvekili olduktan sonra da Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilere katkı sunmaya devam ettiğini dile getiren Kavaklıoğlu, mesafeler bulunsa da iki ülke arasında müthiş bir ilgi, sevgi bağının olduğunu, bunu değerlendirmek istediklerini vurguladı.

Kavaklıoğlu, gelecek dünyasında Türkiye ve Japonya arasında çalışılabilecek çok alanın olduğuna işaret ederek, buna katkı sunmaya çalışacağını aktardı.

Törene, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Genel Sekreter Fatih Şahin, eski bakanlardan İsmet Yılmaz ve Kavaklıoğlu'nun ailesi katıldı.