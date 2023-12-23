İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2023 Cumartesi / 11 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,2172
  • EURO
    32,2725
  • ALTIN
    1928.59
  • BIST100
    7557.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Japonya'nın önde gelen petrol şirketlerinden Eneos'da taciz nedeniyle şirket başkanı görevden alındı
Güncel

Japonya'nın önde gelen petrol şirketlerinden Eneos'da taciz nedeniyle şirket başkanı görevden alındı

Japonya'nın en büyük petrol şirketlerinden Eneos Holdings Başkanı Saito Takeşi'nin, 'sarhoşken bir kadını taciz ettiği' gerekçesiyle görevine son verildi.

AA23 Aralık 2023 Cumartesi 09:23 - Güncelleme:
Japonya'nın önde gelen petrol şirketlerinden Eneos'da taciz nedeniyle şirket başkanı görevden alındı
ABONE OL

Eneos Holdings'ten yapılan açıklamaya göre, Başkan Saito'nun kasımda "sarhoşken bir kadına uygunsuzca sarıldığı" iddialarına yönelik soruşturma sonuçlandı.

Firma içi ihbarla farkına varılan durumun derinlemesine araştırılması için firma dışı avukatlara başvurulan soruşturmada, Saito'nun "davranışının suistimal içerdiği" saptandı.

Olayın, Genel Müdür Yardımcısı Yasuşi Yatabe ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Kotaro Sunaga'nın da katıldığı bir toplantıda yaşandığı ortaya çıktı.

Davranışı "kabul edilemez" olarak nitelendirilen Saito'nun, Eneos Holdings Başkanlığı görevine son verildi.

Saito'dan boşalan pozisyona, yeni yönetici kadrosu seçilene kadar İdari Başkan Yardımcısı Miyata Tomohide getirilecek.

Ağustos 2022'de, Eneos'un o dönemki başkanı Sugimori Tsutomu, bir lokantada müşterilerle ilgilenen kadına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle istifa etmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.