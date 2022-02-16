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JASAT, 31 yıldır aranan hükümlüyü yakaladı

Diyarbakır'da, 'dolandırıcılık' suçundan aranan ve hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T., JASAT tarafından yakalandı.

DHA16 Şubat 2022 Çarşamba 10:21 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 10:21
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İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nce (JASAT) arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar sürdürülüyor. Ekipler, hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve 1 yıldır 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan aranan M.T.'nin saklandığı yeri tespit etti. Düzenlenen operasyonda M.T., yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
  • jasat
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