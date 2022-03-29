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JASAT ekipleri, hapis cezası bulunan 7 kişiyi yakaladı

İzmir'de hakkında yakalama kararı bulunan hükümlülerle ilgili olarak, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine sevk edildi.

IHA29 Mart 2022 Salı 10:12 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 10:12
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İzmir Jandarma Komutanlığına bağlı, jandarma dedektifleri olarak da bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama emri bulunan kişilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Bergama, Kiraz, Bornova, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde gerçekleşen operasyonlarda, hırsızlık, kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, dolandırıcılık ve göçmen kaçakçılığı suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.

Yakalanan şüpheliler önce adliyeye ardından cezaevine sevk edildi.

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