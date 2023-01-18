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JASAT yakaladı: 25 yıl hapis cezası vardı

Beş ayrı suçtan 25 yıl 9 ay cezası olan A.T. Muğla'nın Bodrum ilçesinde JASAT ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

IHA18 Ocak 2023 Çarşamba 14:40 - Güncelleme:
JASAT yakaladı: 25 yıl hapis cezası vardı
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Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde aranan A.T. isimli şahıs Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu yakalandı. Uzun süredir aranan şahsın Bodrum'da olduğunu öğrenen JASAT ekipleri şahsın saklandığı yere giderek operasyon düzenledi. Yapılan baskın sonucu 5 ayrı suçtan aranan ve 25 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan A.T. ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. "Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" başta olmak üzere 5 ayrı suçtan 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan A.T. adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi.

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