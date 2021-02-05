'Jet kredi' operasyonu! Çete çökertildi

DHA 05 Şubat 2021 Cuma 12:49 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 12:49

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kredi notu düşük ve kara listede bulunan kişilere 'kredi danışmanlığı' adı altında sahte belgelerle kredi çıkmasını sağlayan çeteye yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda Etimesgut ilçesinde işlek caddede 'kredijet' ismindeki iş yerinde faaliyet gösteren çete üyeleri takibe alındı. İş yerine müşteri gibi girerek inceleme yapan polisler, çeşitli nedenlerle bankalardan kredi alamayarak buraya başvuran vatandaşlara sahte belgeler düzenleyerek kamu bankalarından kredi almalarını sağladığı, karşılığında da komisyon aldığı ve senet imzalatıp kendilerine borçlandırdıkları saptandı. Şüphelilerin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan kredi danışmanlığı konusunda izin aldıklarına ilişkin sahte belgelerle müşterilerin güvenini kazandığı belirlendi. Kredi çekme yeterliliği bulunmayan kişiler için sahte şirketler kurdukları da belirlenen şüphelilerin, bu yöntemle yaklaşık 100 kişiyi mağdur ettiği ve kamu bankalarını da 2 milyon TL zarara uğrattığı belirlendi.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin, çete lideri ve çalışanlarının önderliğinde, banka çalışanları, muhasebeciler ve yardımcı konumundaki şüpheliler ile birlikte örgütlü bir faaliyet yürüttüğü saptandı. Yaklaşık 1 yıl boyunca yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda çete lideri Kadir Ç. ile aralarında 2 banka çalışanın da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Çete üyelerinin evlerinde, iş yerlerinde ve 'kredijet' isimli iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda belge, senet ve doküman ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'örgüte üye olma', 'örgüt adına suç işleme', 'örgüt faaliyeti kapsamında banka ve diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak', 'banka ile ilişkili olduğu izlenimini yaratmak suretiyle dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından işlem yapıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.