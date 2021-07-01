JF-17 ve Rafale savaş uçaklarına dikkat çektiler: Türkiye, üç ülke ile stratejik bir eksen oluşturuyor

1 Temmuz 2021 Perşembe 16:19 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 16:25

Yunan basını NATO, Türkiye, Azerbaycan Katar ve Pakistan'ın katıldığı "Uluslararası Anadolu Kartalı-2021" tatbikatını gündemine aldı. Türkiye'nin Müslüman dünyasında baskın bir role sahip bölgesel bir güç haline gelme hedefi olduğunu yazan Yunan basını, Türkiye ve Katar arasında imzalanan anlaşmanın Yunanistan ve BAE'ye cevap niteliğinde olduğuna vurgu yaptı. Türkiye'nin üç İslam ülkesi Azerbaycan, Katar ve Pakistan ile stratejik bir eksen oluşturduğu ifade edildi. Azerbaycan'ın SU-25, Katar'ın Rafale, Pakistan'ın ise JF-17 savaş uçağıyla katıldığına dikkat çektiler.

Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 tatbikatı

NATO, Azerbaycan Katar, Pakistan, Türk Hava ve Deniz Kuvvetleri'nin katılımıyla 21 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında planlanan Uluslararası Anadolu Kartalı-2021 Eğitimi'nin basın ve seçkin gözlemci günü, 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi'ndeki brifingle başladı.

Ardından, eğitime katılan unsurlar, pistte uçuşlarını gerçekleştirdi. Daha önceki yıllarda icra edilen eğitimlere "gözlemci" statüsüyle katılan Azerbaycan, bu yıl ilk defa "katılımcı unsur" statüsünde kendi hava unsurlarıyla eğitimde yer aldı.

Eğitime, NATO E-3A, Azerbaycan ikişer SU-25 ve MIG-29, Katar 4 Rafale, Pakistan 5 JF-17, Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ikişer fırkateyn ve hücümbot, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ise 39 F-16, 2 KC-135R, birer E-7T ve ANKA S ile katılım sağladı.