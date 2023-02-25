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Jill Biden, eşi ABD Başkanı Biden'ın başkanlık seçimlerinde yarışacağının sinyalini verdi

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, 2024 başkanlık seçimlerine Biden'ın aday olacağının sinyalini vererek 'İnanmanız için bunu kaç kere söylemesi gerekiyor?' dedi.

AA25 Şubat 2023 Cumartesi 00:35 - Güncelleme:
Jill Biden, eşi ABD Başkanı Biden'ın başkanlık seçimlerinde yarışacağının sinyalini verdi
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Afrika turu kapsamında Kenya'da bulunan Jill Biden, Associated Press'e (AP) verdiği özel röportajda, Başkan Biden'ın 2024 başkanlık seçimlerine aday olacağının sinyalini verdi.

Jill Biden, Başkan Biden'ın aday olup olmayacağına ilişkin soruya gülerek "(Joe Biden'ın) Bu söylediklerine inanmıyor musunuz? Yani, inanmanız için bunu kaç kere söylemesi gerekiyor?" yanıtını verdi.

"İşini henüz bitirmediğini söylüyor. Başladığı işi henüz bitirmedi. Önemli olan da bu." diyen Jill Biden, başkanlık sürecindeki icraatlarından bahsederek eşinin çok şey başardığını söyledi.

Jill Biden, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümü kapsamında geçen yıl yaptığı Ukrayna ziyaretine de değindi.

Ukrayna'daki savaşın bitmesini umduğunu söyleyen Biden, "(Ukraynalılar) çok güçlüler, dirençliler ve ülkeleri için savaşıyorlar." ifadesini kullandı.

Vücudundaki kanser riski taşıyan lezyonlar nedeniyle geçen ay ameliyat olan Jill Biden, lezyonların alındığını ve sağlıklı olduğunu da söyledi.

  • ABD Başkanı Joe Biden
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