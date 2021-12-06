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JÖAK ve JAK'tan deprem tatbikatı

Erzurum Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tabur Komutanlığı personeli deprem tatbikatı yaptı.

DHA6 Aralık 2021 Pazartesi 16:30 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 16:31
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JÖAK ile Erzurum ve Rize'de konuşlu JAK timleri, Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) enkazda arama kurtarma eğitimi aldı.

Jandarma Genel Komutanlığı eğitmenlerinden yaklaşık 1 hafta süreyle enkazda arama ve yaralı kurtarma konusunda bilgilendirilen JÖAK ve JAK, eğitimlerini tatbikatla tamamladı.

Erzurum AFAD Müdürlüğü kampüsündeki enkaz alanında senaryoya göre, deprem sonrası enkaz altında kalan kişiyi kurtarmak için JÖAK ve JAK timleri harekete geçti.

Timler, kısa sürede ulaştıkları yaralıyı enkazdan çıkararak hastaneye gönderdi.

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