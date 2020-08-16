Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili skandal sözlerine tepki yağıyor

16 Ağustos 2020 Pazar 07:31 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 07:31

ABD’deki başkanlık seçimlerinin tartışılan konularından biri de Türkiye olmaya devam ediyor. Adaylardan Demokrat Partili Joe Biden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhinde haddini aşan açıklamalarda bulundu. Biden, Başkan Erdoğan’a “bedel ödetmeleri” gerektiğini savunarak, Türkiye’deki muhalefet ile doğrudan iletişime geçerek onları desteklemeleri gerektiğini savundu. Türkiye’de Erdoğan’a karşı muhalefeti açıkça desteklediğini belirten Biden, “Erdoğan’a çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalefeti desteklediğimizi açıkça göstermeliyiz. Onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan’ı yenecek duruma gelmelerini sağlamalıyız” ifadelerini kullandı.

Biden'ın tepki çeken sözleri üzerine Türkiye'den de yanıt gecikmedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Türkiye, demokratik siyasi atmosferin bu tip sorumsuz beyanatlarla bozulmasına müsade etmeyecek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelesine devam edecektir." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Biden'ın aralık ayında kullandığı, bugünlerde medyaya yansıyan ifadelerinin, Türkiye üzerinde oynanan oyunların ve müdahaleci yaklaşımların adeta bir yansıması olduğunu belirtti.

Bu ifadelerin demokrasiyle ve Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin doğasıyla örtüşmediğini vurgulayan Altun, "NATO müttefikimiz olan ABD'nin bir başkan adayının diplomaside de yeri olmayan bu yakışıksız ifadelerinin mevcut yönetimce de kabul edilemez görüldüğüne inanıyoruz. Türkiye, siyasi oyunlara malzeme yapılacak bir ülke asla değildir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD siyasi kurumları ile Amerikan kamuoyunun, günlük siyasi kazanımlar için yapıldığı ayan beyan ortada olan bu sorumsuz açıklamalara prim vermeyerek gereken tepkiyi göstermesinin demokrasinin gereği olduğuna dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"Tüm bunların yanında, ülkemizdeki muhalif siyasetin, kendisini küçük düşürücü ve milletimizin aklında soru işaretleri oluşturan bu ifadelere herhangi bir tepki göstermemiş olması üzücüdür ancak bizler için şaşırtıcı değildir. Türkiye, demokratik siyasi atmosferin bu tip sorumsuz beyanatlarla bozulmasına müsade etmeyecek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelesine devam edecektir. Hiç kimse milli irademize ve demokrasimize saldıramaz, halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayamaz. Buna cüret edenler en son 15 Temmuz 2016 gecesi ağızlarının payını almışlardır. Dostça bir hatırlatma."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: TÜRKİYE'NİN DEMOKRATİK İRADESİNE SALDIRIDIR

Joe Biden'ın açıklamasına Türkiye'den tepki yağıyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Cumhurbaşkanımıza karşı 'Ben onu çeşitli yollarla değiştireceğim' şeklinde bir ifade kullanması, Türkiye'nin demokratik iradesine karşı bir saldırıdır, bu saldırıyı kendisine iade ediyoruz ve onun bu saygısızlığını kınıyoruz." dedi.

Çelik, NTV canlı yayınına telefonla bağlanarak, Biden'ın açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Biden'ın "Türkiye'nin Cumhurbaşkanını muhalefetle verimli temaslar yaparak değiştireceğim" gibi söylemlerde bulunmasını "darbecilik" olarak nitelendiren Çelik, Biden'ın "darbeyle değil seçimle" diyerek, kendi darbeciliğini örtmeye çalıştığını vurguladı.

Çelik, Biden'ın, Türkiye'deki bazı siyasi partileri, vatandaşların belli kesimini kendi ajandasının bir parçası göstermesinin de saygısızlık olduğunu kaydetti.

"Bizim siyasi hayatımıza kimse müdahale edemez, siyasi hayatımız dış müdahaleye kapalıdır." diyen Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin oyuyla, milletin iradesiyle seçildiğini ifade etti.

"KÜRTLER DİYEREKTEN TEKELCİ BİR İFADE KULLANIYOR"

"Yönetimin, milletin iradesiyle iş başına gelmesi" şeklindeki demokratik kazanımdan asla taviz verilmeyeceğinin 15 Temmuz 2016'da bedel ödenerek dünyaya gösterildiğini belirten Çelik, "Sonra tutuyor, 'Kürtler' diyerekten tekelci ifade kullanıyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının bir kısmını ya da Kürt kardeşlerimizi kendi kontrolünde göstermeye çalışarak da saygısızlığa imza attı. Buna, bütün vatandaşlarımız vakar ve olgunlukla, kınayarak gereken cevabı verecektir. Muhalefet partilerinden de cevap verileceğini bekliyoruz." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim şekline milletin karar verdiğini vurgulayan Çelik, bunu herhangi bir şekilde dış müdahaleyle değiştirmeye de kimsenin gücünün yetmeyeceğini kaydetti.

Biden'ın sözlerinin yok hükmünde olduğunu, bunların söyleyenin çirkinliği gösterdiğini ifade eden Çelik, "Herhangi bir dış müdahaleye demokrasimizi açmak, herhangi bir dış müdahaleyle demokrasimizi zaafa uğratmak gibi bir zihniyetimiz yok, bünyemiz de bu tip müdahalelere karşı gereken bağışıklığa sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Joe Biden'ın, daha önce yaptığı "Trump, kaybettiği halde seçim sonuçlarını kabul etmezse, ordu Trump'ı Beyaz Saray'dan çıkarır." açıklamalarıyla seçim sonuçlarını tahakkuk ettirmek için orduyu müdahaleye çağırdığını anlatan Çelik, buna karşın Biden'ın Türkiye'deki meşru seçim sonuçlarını, meşru seçimle oluşmuş iktidarı, Cumhurbaşkanlığı makamını değiştirmek için dış müdahalede bulunabileceğini söylediğini aktardı.

"TÜRKİYE'YLE, TÜRK MİLLETİNİN İRADESİYLE KAVGA ETMEKTİR"

Çelik, Biden'ın, açıklamalarıyla Amerikan sistemi içindeki politik değerler krizini gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biden'ın, 'Ben Erdoğan'ı değiştireceğim' demesi, Türkiye'yle, Türk milletinin iradesiyle kavga etmektir. Cumhurbaşkanımıza karşı 'Ben onu çeşitli yollarla değiştireceğim' şeklinde bir ifade kullanması, Türkiye'nin demokratik iradesine karşı bir saldırıdır, bu saldırıyı kendisine iade ediyoruz ve onun bu saygısızlığını kınıyoruz. Bütün bu tartışmalar bize şunu gösteriyor, demokratik dünyanın dikişleri çözülüyor, artık eskisi kadar stabil bir dünyada değiliz. Bir demokrat parti başkan adayı çıkıp bunları konuşabiliyorsa, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzenin dikişlerinin ne kadar kolay çözülebildiğinin bir göstergesi olarak bunu okumak lazım. Bunu, 'Amerikan sisteminin ağır bir politik değerler krizinin içine girdiği' olarak görmek lazım, bunun da dünyaya sirayet edeceğini bilmek lazım."

Bundan sonra da demokrasiyi sağlam tutacaklarını, demokratik kazanımlara sahip çıkacaklarını belirten Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işinin, görevinin başında olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğini, dirliğini temsil etme makamında bulunduğunu söyledi.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ KURTULMUŞ'TAN ABD BAŞKAN ADAYI BİDEN'A TEPKİ

Türkiye'nin demokratik sisteminin işlediğini, siyasi hayatın olgunluk içinde varlığını sürdürdüğünü ifade eden Çelik, bütün bu dış müdahalelere kapalı olunduğunu göstermeye, Türkiye'nin gücünü artırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye için kullandığı sözlerin akıl, izan ve siyasal ahlak dışı olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Biden, unutma, ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı, milletimizin demokratik tercihleri senin seçim kampanyanın çerezi değildir. Cumhurbaşkanımız ve ülkemiz için söylediğin sözler akıl, izan ve siyasal ahlak dışıdır. Şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÜNAL'DAN ABD BAŞKAN ADAYI BİDEN'A TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Ünal, Twiiter'dan "Türkiye'nin bağımsızlığını, güçlü yükselişini hazmedemeyip türlü araçlarla buna engel olmaya çalışanlar karşılarında her daim Cumhurbaşkanımızı, milletimizin iradesini buldular. Bundan sonra da bulmaya devam edecekler." paylaşımında bulundu.

Mahir Ünal, paylaşımında Biden'ın açıklamalarının yer aldığı bir grafiğe de yer verdi.

ADALET BAKANI GÜL'DEN ABD BAŞKAN ADAYI BİDEN'IN AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk milletinin, okyanus ötesinden iradesine müdahale edilmesine izin vermeyeceğini defalarca gösterdiğini belirtti.

Gül, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın sözlerine tepki gösterdi.

Bakan Gül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk milleti, okyanus ötesinden iradesine müdahale edilmesine izin vermeyeceğini defalarca göstermiştir. Unutanlar için bu millet her zaman hatırlatmaya hazırdır. Türkiye üzerindeki kirli emellerini küstahça dile getirenler akıllarına soksun, bu topraklarda millet iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur, hakimiyet milletindir.

TBMM ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI BOZDAĞ'DAN BİDEN'IN AÇIKLAMASI

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın sözlerinin, ABD'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek istediğinin itirafı olduğunu bildirdi.

Bozdağ, yaptığı açıklamada, Biden'ın sözlerine tepki gösterdi.

"ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklaması, Türkiye'nin hak ve menfaatlerini koruduğu, ABD'nin planlarını bozduğu, yerli savunma sanayiini güçlendirdiği, hava savunma sistemini kurduğu, terör devletine geçit vermediği için ABD'nin Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek istediğinin itirafıdır." değerlendirmesinde bulunan Bozdağ, şunları kaydetti:

ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamaları, ABD'nin, ülkemize ve Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hesaplarının ve demokrasimiz üzerindeki oyunlarının, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe teşebbüsünün arkasında zımnen de olsa ABD'nin olduğunun, tarihi itirafıdır.

ABD veya başka bir dış gücün, Türkiye'de kimin iktidar olacağına karar veremeyeceğini vurgulayan Bozdağ, Türkiye'de kimin iktidar olacağına sadece Türk halkının karar vereceğini belirtti.

"YİNE BAŞARAMAYACAKLAR, KAYBEDECEKLER"

"Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmeye bugüne kadar ABD'nin ve taşeronlarının gücü yetmedi, bundan sonra da gücü yetmeyecektir." ifadesini kullanan Bozdağ, açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmeyi yegane hedef edinenlerin, ABD Başkan Adayı Joe Biden ve ABD ile hedef birliği içinde olduğu aşikardır. Allah'ın izni ve yardımı, milletimizin duası ve desteği sayesinde yine başaramayacaklar, yine kaybedecekler.