Jolly Yeni Logosu Ve Teknoloji Yatırımı İle Global Arenaya Çıkıyor

Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar “ Goldman Sachs’ın şirketimiz içindeki azınlık hisse payını Ekim ayı içinde ek yatırımla arttırması sadece bizim için değil Türkiye ve Türk turizmi için de çok önemli bir güvenin göstergesidir. Goldman Sachs’tan aldığımız bu destek ile global arenadaki varlığımızı daha yukarılara taşıyarak, küresel düzeyde iddialı oyunculardan biri olmayı hedefliyoruz” dedi.

Jolly, 2018’i ciro bazında yüzde 25 büyüme ile geride bıraktı. 2018 yılında Jolly ile seyahat eden misafir sayısında ise 2017’ye kıyasla yüzde 15’lik bir artış sağlandı. 2019 yılı için ciro bazında yüzde 35’lik büyüme hedefi ile yola çıkan Jolly, misafir sayısında yüzde 15’lik büyüme öngörüyor. Büyüme hızındaki artışın ana dinamiği, teknolojiye yapılan büyük yatırım olacak.

Jolly’ nin global oyuncu olmak üzere start verdiği, yenilikçi projelerini ve yeni hedeflerini paylaştığı basın toplantısı Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar , Jolly Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Vardar , Jolly Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Figen Erkan, Gordion CEO’su ve Jolly Yönetim Kurulu IT Danışmanı Erhan Çelik , Jolly Pazarlama Direktörü Yasemin Develioğlu ve tüm departman müdürlerinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar “2018’i zorluklara rağmen yüzde 25 büyüme ile kapatacağız. 2019 yılı hedefimiz ise yüzde 35’in üzerinde bir büyüme yakalamak. Bu büyüme oranları bizleri memnun ve motive ediyor. Jolly markası olarak bizleri mutlu eden bir diğer gelişme de dünyanın en büyük yatırım banklarından olan Goldman Sachs’ın şirketimiz içindeki azınlık hisse payını daha da arttırması oldu. Bu sadece bizim için değil Türkiye ve Türk Turizmi için de çok önemli bir güvenin göstergesidir. Goldman Sachs’dan aldığımız bu destek ile global arenadaki varlığımızı daha yukarılara taşıyarak, küresel düzeyde iddialı oyunculardan biri olmayı hedefliyoruz. Yine bu vizyona uygun olarak logomuzu da yeniliyoruz. Artık Jolly olarak yolumuza devam edeceğiz. Yine en büyük önceliğimiz misafir memnuniyeti olacaktır.” dedi.

Jolly Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Figen Erkan , zorlu bir senenin ardından 2019’ da Türk turizminden umutlu olduklarını ifade etti. 2019’daki yüzde 35 ‘lik büyüme hedefinin yeni teknolojinin sağlayacağı ek iş kollarıyla tahminlerin üzerine çıkabileceğinin altını çizdi.

GORDIOS ÜRÜNÜ İLE JOLLY GLOBALE TEKNOLOJİ SATACAK

Jolly Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Varda r ise toplantıda yaptığı konuşmada, teknolojiye yaptıkları yatırım hakkında bilgi verdi. Sadece Türkiye çapında değil, dünya çapında iddiaya sahip bir yatırımla Jolly’nin global alanda da rekabet edebilece k pozisyona ulaşacağını vurgulayan Mert Vardar, “ Vizyonumuz; yeni teknoloji altyapımızla yurtiçi ve yurtdışında otel ve ulaşım hizmetlerine ek olarak spor ve kültür, sanat alanlarındaki birçok etkinliğe de erişim kolaylığı sunmaktır. Böylece seyahate dair tüm ürünleri tek bir platformda topluyoruz.” dedi.

Jolly ve Goldman Sachs ortaklığı ile kurulan teknoloji şirketi Gordion’un CEO’su ve Jolly Yönetim Kurulu IT Danışmanı Erhan Çelik ise dev teknoloji yatırımları hakkında şunları söyledi: “Üç yıl önce Türkiye’de turizm teknolojilerine yeni bir vizyon katmak adına Gordion Teknoloji şirketini kurduk. Gordion, eski iş modellerine meydan okuyarak geleceğin ürünlerini yaratan vizyoner, kural koyucu, meydan okuyucu 'yeni nesil seyahat teknolojileri' şirketidir. Hedefimiz Türkiye’deki en iyi, dünyada da ilk üçe girecek ürünü geliştirmekti, başardık. Bundan sonraki süreçte de yine değişen piyasa koşullarına adapte olmak, ürünü sürekli geliştirmek ve bu işi globale taşımak önümüzdeki iki yılın hedefi olacaktır. Gordion olarak da Gordios ürünümüz ile globale teknoloji satan bir şirket olacağız.”

JOLLY, ERKEN REZERVASYON İLE MİSAFİRLERİNE

AVANTAJLI TATİL İMKANI SUNUYOR