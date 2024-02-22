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KAAN hakkında şaşırtıcı detay: 24 TV'de açıklandı

Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın 24 TV'de KAAN'ın yeni özelliğini ilk kez 24 TV ekranlarında açıkladı. Caşın, 'KAAN çok yüksek irtifaya çıkan deli Türk. Türkiye ileride bununla uydu savar füzesi atacak. 'dedi.

22 Şubat 2024 Perşembe 01:18 - Güncelleme:
KAAN hakkında şaşırtıcı detay: 24 TV'de açıklandı
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Yerli ve milli imkanlar üretilen Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN göz doldurmaya devam ediyor.

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın 24 TV'de KAAN'ın üstün özelliklerine dikkat çekti.

KAAN'ın F-16'dan üstün olan özelliklerine vurgu yapan Caşın, "Menzili daha uzun, çift motor, vurulmadan vuruyor, aldığı yük çok yüksek. Havadan havaya Gökdoğan ve Bozdağan füzesi atıyor, havadan denize Atmaca füzesi atıyor. Roketsan'ın ürettiği tüm mühimmatı kullanabilecek." dedi.

UYDU SAVAR FÜZESİ ATABİLECEK

Birçok devletin KAAN'ı satın alabilmek için sıraya girdiğinin altını çizen Caşın, "KAAN'ın özelliği gece-gündüz her türlü hava şartında uçması, hem hava üstünlük uçağı hem de yüksek irtifa uçağı" diye konuştu.

Caşın, "KAAN çok yüksek irtifaya çıkan deli Türk. İleride yüksek irtifaya çıkıp uydu savaşı yapabilecek, uydu savar füze fırlatabilecek üstün kapasiteli bir uçak." ifadelerini kullandı.

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