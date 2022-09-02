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Kabaktepe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 2023 haziran seçimlerine ithafen tasarlanan ‘2. Yüzyıl Gazetesi' hediye edildi.

IHA2 Eylül 2022 Cuma 23:04 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tarafından günün anısına 2023 seçimlerine ithafen tasarlanan '2. Yüzyıl Gazetesi' hediye edildi. Büyük ve Güçlü Türkiye hedefiyle yeni bir yüzyılın başladığına ithafen "2. Yüzyıl" adı verilen gazetede, "Erdoğan'ın 16. Galibiyeti, Zafer İlk Turda Geldi, Ayasofya Cami'nde şükür namazı, 6'lı masa paramparça" şeklindeki başlıklar dikkat çekti. Gazetenin iç sayfasında Erdoğan'ın "Hep Birlikte Türkiye'yiz" mesajını verdiği konuşmasına geniş yer verilirken, gazetenin arka sayfasında da Türkiye'nin üretim ve kalkınma hamlelerinin süratle devam ettiği vurgulandı.

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