Kabine bugün toplanıyor: Teğmenlerin kılıçlı yemini masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine toplantısının gündeminde kritik başlıklar yer alacak. Ekonomideki gelişmeler, İsrail'in 11 aydır Gazze'de sürdürdüğü katliam, kararlılıkla devam eden terörle mücadele operasyonları...

EKONOMİDE OVP MASADA



Beştepe'deki toplantıda öne çıkan başlık ekonomi olacak. 5 Eylül'de açıklanan Orta Vadeli Program kapsamında ekonomideki 3 yıllık hedefler değerlendirilecek. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası görüşülecek. Ayrıca, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde olacak.

KABİNE'NİN DIŞ POLİTİKA GÜNDEMİ GAZZE



Dış politikada, Gazze başta olmak üzere orta doğudaki gelişmeler ele alınacak. İsrail'in 11 aydır devam eden katliamının durdurulması için ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum değerlendirilecek. Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda devam eden çalışmalar gözden geçirilecek.

TSK VE MİT'İN BAŞARILI TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI ELE ALINACAK



Kabine Toplantısı'nda terörle mücadeleye de mercek tutulacak. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum görüşülecek. Türk silahlı Kuvvetleri'nin yanısıra, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonları ele alınacak.

TEĞMENLERİN KILIÇLI YEMİNİ



Gündemde teğmenlerin kılıçlı yemini olacak. Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nda yürütülen incelemelerin toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor.