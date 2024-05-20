Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplanıyor! 3 kritik başlık masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Külliye'de toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak kabinenin gündeminde önemli başlıklar yer alıyor. Kritik kabine toplantısında masada ekonomide yol haritası, kamuda tasarruf, bölgesel gelişmeler ve Gazze diplomasisinin yer alması bekleniyor.



Son enflasyon rakamları çerçevesinde alınabilecek ek tedbirler masada olacak. Toplantıda geçen hafta kamuoyu ile paylaşılan kamuda tasarruf tedbirlerin yansımaları ve devamında getirilecek yeni tedbirlerin detaylar yer alacak. Bürokraside vesayet iddiaları da değerlendirilecek.



HEDEF ENFLASYONDA TEK HANE

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Toplantının ana gündem maddesini ekonomi oluşturacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Kamuda Tasarruf Paketini açıklamıştı. Pakette kanunla belirlenecek tasarruf adımları için yapılacak hazırlıklar Kabinenin gündeminde olacak çıkan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin yansımaları da ele alınacak. Enflasyonla mücadele ve genel ekonomik görünüm de Kabinede mercek altına alınacak. Hedeflenen yüzde 38'lik enflasyonun tutturulabilmesi için yapılabilecekler masada olacak. Fahiş fiyat uygulayan işletmelere uygulanacak cezalar da değerlendirilecek. Bu alanda, kısa süre içinde Meclis'e sunulması beklenen kanun teklifinin detayları müzakere edilecek. Dar gelirli kesimlerin yılın 2. yarısında alım güçlerinin yükseltilebilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.

9'NCU YARGI PAKETİNİN DETAYLARI

Kabinede, hem Yargı Paketinin hem de Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun hazırlıklarına dair sunum yapılması bekleniyor. Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nda değişiklik, soyadı düzenlemesi, sporda şiddete yönelik önlemler içeren 9. Yargı Paketi'nin de kısa süre içinde Meclis'e sunulması bekleniyor. Öğretmene şiddet fiiline cezayı artıracak düzenlemenin de pakete dahil edilmesi bekleniyor.

BÜROKRASİDE VESAYET İDDİALARI

Ankara Emniyeti'ndeki siyasilere kumpas iddiaları üzerine başlatılan inceleme de Kabinede masaya yatırılacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın inceleme sürecine dair bilgilendirmede bulunması bekleniyor. Yurt içi ve yurt dışındaki terörle mücadele operasyonlarında gelinen son durum da Kabinede değerlendirilecek ve terörle mücadelede kararlılık mesajı verilecek.

GAZZE DİPLOMASİSİ

Romanya Başbakanı'nın önümüzdeki günlerde Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. O ziyaretin hazırlıklarının yanı sıra, 7 Ekim'den bugüne dek İsrail'in Gazze'ye dönük soykırımının durdurulması için yürütülen diplomasi adımları da Kabinenin gündeminde olacak. Başkan Erdoğan partisinin grup toplantısında İsrail'in hedefinin Anadolu olduğunu vurgulamış, "İsrail durdurulmazsa gözünü Anadolu'ya dikecek" demişti. Bu kapsamda bölgesel istikrar için atılan diplomatik adımlar konuşulacak. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in yargı süreci devam ediyor. Son olarak İsrail'in Refah'taki saldırıları durdurması ve Filistin'den çekilmesi yönündeki talebini ele alan Lahey'de İsrail bu talebin reddedilmesini istedi. Türkiye de daha önce aynı davaya müdahillik talebinde bulunmuştu.

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM

6 Şubat depreminin ardından bölgenin yeniden güçlenerek ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmalar da masada olacak. 2024 bitmeden 200 bin konutu hak sahiplerine verilmesi için 7/24 esasına göre çalışılıyor Bu kapsamda bölgedeki çalışmalar ile ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.