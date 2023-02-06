Kabine deprem bölgesinde! Devlet tüm birimleriyle teyakkuzda

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem Türkiye'yi yasa boğdu. Gece saat 04.17'de yaşanan büyük felaket sonrası vakit kaybetmeden harekete geçen 13 bakan, depremden etkilenen 10 ilde çalışmalara başladı. Kahramanmaraş'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Osmaniye'de ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu kriz masalarını yöneterek çalışmaları yerinde inceledi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, 7,7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ PAZARCIK'TA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş'a gelen Bakan Soylu, beraberindeki Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile depremde hasar gören ve yıkılan binalardaki arama-kurtarma faaliyetlerini inceledi. Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığına geçerek ilgililerden bilgi alan Soylu, çevredeki depremzedelerle de sohbet edip geçmiş olsun dileklerini iletti.

BAKAN NEBATİ, ŞANLIURFA'DA ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ VE YARDIM MALZEMESİ SEVKİNİN DEVAM ETTİĞİNİ BİLDİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da arama kurtarma faaliyetleri ve yardım malzemelerinin sevkinin kesintisiz bir şekilde devam ettiğini bildirdi.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yoğun hissedildiği illerden Şanlıurfa'da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde Vali Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Arama kurtarma faaliyetleri ve yardım malzemelerinin sevkinin kesintisiz bir şekilde devam ettiğine dikkati çeken Nebati, Şanlıurfa İl AFAD Müdürlüğü ile sürekli iletişim halinde, en hızlı çözümü üretmek için koordinasyon ve değerlendirme toplantılarını ve saha çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.