Başkan Erdoğan'dan çok önemli 'Montrö Sözleşmesi' açıklaması

AA 28 Şubat 2022 Pazartesi 19:43 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 20:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 3 saat 45 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

28 Şubat Darbesi tarihimizin kara sayfalarından biri olarak zihinlere kazındı.

(28 Şubat Darbesi) Türkiye'yi köken, mezhep, meşrep, siyasi görüş gibi fay hatları arasına sıkıştırıp felç etmeyi amaçlayan bu girişimin müsebbipleri önce mahşeri vicdanda sonra da hukuk önünde hesap vermişlerdir

Milletimizin 28 Şubat'ın ardından Türk siyasetinde yaptığı revizyonun mesajını hala anlamayanlar var.

Ordusu, devletinin ve milletinin emrinde olmayanların kendi içinde beraberliğini sağlayamayanların sonuçta istiklallerini kaybettikleri bir dönemde Türkiye, siyasi, ekonomik olarak yükselen bir güç sıfatıyla yerini almıştır.

Asırlık geçmişe sahip küresel yönetim sistemi çökmektedir.

Bugüne kadar 5 bin vatandaşımız Ukrayna topraklarından ayrılarak ülkemize ve diğer ülkelere geçti. Taleplere göre tahliye işlemlerini sürdüreceğiz.

Türkiye, BM, NATO ve AB başta olmak üzere içinde yer aldığı kurumlar ve ittifaklar çerçevesindeki sorumluluklarını bugüne kadar harfiyen yerine getirmiştir

Kendi milli çıkarlarımızdan elbette ödün vermeyeceğiz ama bölgesel ve küresel dengeleri de ihmal etmeyeceğiz.

Ülkemizin son dönemdeki tüm sınamalar gibi Karadeniz'in kuzeyindeki krizi de selametle atlatacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Ülkemizin son dönemdeki tüm sınamalar gibi Karadeniz'in kuzeyindeki krizi de selametle atlatacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmüştür.

Yaz aylarıyla birlikte milletimizi günlük hayatında sıkıntıya sokan enflasyon sorununu önemli ölçüde kontrol altına almış olacağız.

(Elektrik) Tüketimine göre faturalarda net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır.



(Elektrikte KDV indirimi) Mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir.

Meskenlerdeki düşük tarife sınırı günlük 8 kilovatsaate, aylık 240 kilovatsaate yükseltilmiştir.

Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacak.

Lisans öğrencilerine verdiğimiz aylık 750 liralık bursu yüzde 67'lik artışla 1250 liraya çıkarıyoruz.

TÜBİTAK'tan, yüksek lisans öğrencileri 3000-4250, doktora 5500-7500, doktora sonrası araştırmacılar 7500-10 bin liraya kadar aylık burs alabileceklerdir.