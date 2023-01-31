Siyasilerden BBP Genel Başkanı Destici'ye taziye mesajları

Eskişehir'deki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Ali İhsan Destici (89) için siyasiler sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI NUMAN KURTULMUŞ



Kurtulmuş da mesajında, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin muhterem babası Ali İhsan Bey'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'nin kıymetli babası Ali İhsan Destici'ye Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Sayın Mustafa Destici başta olmak üzere yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadesini paylaştı.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI HAYATİ YAZICI



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'nin ebediyete irtihal eden kıymetli babası Ali İhsan Destici'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet, Sayın Destici başta olmak üzere ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." paylaşımında bulundu.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MEHMET ÖZHASEKİ



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Rabbimden merhuma rahmet, Sayın Destici ve ailesine sabr-ı cemil diliyorum." ifadesini kullandı.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI LEYLA ŞAHİN USTA



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta mesajında, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin vefat eden kıymetli babası Ali İhsan Destici'ye Allah'tan rahmet, Sayın Destici ve ailesine sabr-ı cemiller diliyorum." ifadesine yer verdi.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI JÜLİDE SARIEROĞLU



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'nin muhterem babası Ali İhsan Destici'ye Allah'tan rahmet, Sayın Mustafa Destici'ye, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÇİĞDEM KARAASLAN



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'nin ebedi aleme irtihal eden muhterem babası Ali İhsan Destici'ye Allah'tan rahmet, Sayın Mustafa Destici başta olmak üzere ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.

Merhumun mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

BAKANLARDAN TAZİYE MESAJI

Bazı bakanlar, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici'nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ

Bozdağ, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'nin muhterem babası Ali İhsan Destici'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhum Ali İhsan Destici'ye Allah'tan rahmet, Destici ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah." ifadesini kullandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI DERYA YANIK



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da mesajında, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'nin kıymetli babası Ali İhsan Bey'in vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Mustafa Bey olmak üzere ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."ifadelerine yer verdi.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'nin vefat eden kıymetli babası Ali İhsan Destici'ye Allah'tan rahmet, başta Mustafa Bey olmak üzere ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim. Rabb'im mekanını cennet eylesin." paylaşımını yaptı.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici Beyefendi'nin kıymetli babası Ali İhsan amcamıza Allah'tan rahmet, başta Sayın Mustafa Destici olmak üzere ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah, ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı, dostumuz Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti. Merhuma Allah'tan rahmet, Destici ailesine başsağlığı diliyorum. Ali İhsan Bey'in mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.