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Kabine üyelerinden Zeyrek için başsağlığı mesajları

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri başsağlığı mesajları yayımladı.

AA9 Haziran 2025 Pazartesi 19:10 - Güncelleme:
Kabine üyelerinden Zeyrek için başsağlığı mesajları
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefat haberini üzüntüyle aldığımız Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, yol arkadaşlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya mesajında, Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in geçirdiği kaza sonucunda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği haberini teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." açıklamasında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mesajında, Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, eşine, evlatlarına ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ferdi Zeyrek'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve Manisa halkına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesajında, Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet, ailesine, çalışma arkadaşlarına sabır ve CHP teşkilatına başsağlığı diledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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